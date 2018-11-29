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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sığındığı karakolun maskotu oldu...Tekir cinsi kedinin sahibi aranıyor Haberi

Sığındığı karakolun maskotu oldu...Tekir cinsi kedinin sahibi aranıyor Haberi

kedinin kapıdan girmesi

Polis İsaf Bild Sevimli Kedi Ameliyat 

-içeride polislerin mama vermesi
-kedinin karakolda dolaşması
-kedinin ameliyatlı yerini göstermeleri

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 hafta önce ameliyatlı ve bitkin halde Şelale Polis Karakolu'na gelen kedi, karakolun maskotu haline geldi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu, 1 haftadır şirin bir misafire ev sahipliği yapıyor. Karnından ameliyat edilmiş, dikişli ve bitkin bir şekilde Şelale Polis Karakoluna gelen Tekir cinsi kedinin 2 gün boyunca klimanın karşısında yattığı, kalktığında 4 paket konserve mamayı tükettiği bildirildi.
1 haftadır Şelale Polis Karakolunun misafiri olan sevimli kedi, ameliyatın etkisinden çıktıktan sonra polisler ve karakola gelenlerle oyunlar oynamaya başlarken, bir anda karakolun maskotu haline geldi. Hazır mama dışında yiyecek yemediği belirtilen kedinin ameliyatın ardından sahibinin elinden kaçmış olabileceği belirtildi. Kediye uzun süre bakmalarının mümkün olmayacağını belirten karakolda görevli polisler, sahibinin gelip almaması durumunda ya sahiplenmek isteyen birisine ya da belediyeye ait barınağa teslim edeceklerini belirtti.

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