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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sığınak ve mühimmatlar imha edildi - MUŞ Haberi

Sığınak ve mühimmatlar imha edildi - MUŞ Haberi

- Sığınağın imha anı Muş 'ta terör operasyonu - Varto ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir sığınak imha edildi, silah ve mühimmat bulunduMUŞ (AA) - Muş 'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir sığınak imha edildi, silah ve mühimmat ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Muş Emniyet Müdürlüğünce yapılan yer tespitine istinaden, 6 Nisan'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Jandarma Özel Harekat kuvvetlerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Varto ilçesi Yeşilpınar köyü Konaklı Mezrası kırsaldaki bir sığınak ve 2 ayrı bölge tespit edildi.Sığınak ve iki ayrı nokta güvenlik güçlerince imha edildi.Bu kapsamda, Kanas marka keskin nişancı tüfeği ile buna ait 5 şarjör, 65 Kanas marka keskin nişancı tüfeğine ait fişek Kanas dürbünü, çubuk nişan alma dürbünü 3 Anti - Tank roket başlığı, 3 roket sevk fişeği 2 uzaktan patlayıcı ateşleme sistemi, 5 patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, 3 piknik tüpü, akü, sırt çantası ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Keskin Nişancı Güvenlik Güçleri Terör Operasyonu Terör Örgütü Teröristler 

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