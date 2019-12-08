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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Sigarayı bıraktıran iddia Haberi

Sigarayı bıraktıran iddia Haberi

maçtan detay

Masa Tenisi Sigara Paketi Sigara Bisiklet Irak 

-sigara paketinin alınması
-konuşmalar
-genel detyaylar

( GAZİANTEP )- Tahmazoğlu iddiaya girdiği müdüre sigarayı bıraktırdı GAZİANTEP

- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu masa tenisi maçıyla iddiaya girdiği müdüre sigarayı bıraktırdı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Müdürü Cuma Kerkez ile masa tenisi maçıyla iddiaya girdi. Tahmazoğlu’nun maçı kazanması halinde Cuma Kerkez sigarayı bırakacak, kaybetmesi halinde ise Kerkez’e bisiklet hediye edecekti. Masa tenisi müsabakasını Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 2/1 kazanarak, Cuma Kerkez’in paketini aldı. Sigarayı bırakma sözü veren Kerkez aynı zamanda Tahmazoğlu’na teşekkür etti.
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