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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sigarayı bıraktı, 7 bin 200 TL biriktirdi İzle

Sigarayı bıraktı, 7 bin 200 TL biriktirdi İzle

Açıklama

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Sigara Irak 


- Çorum'un Sungurlu ilçesinde Bekir Evcioğlu, 25 yıl kullandığı sigarayı geçen yıl bıraktı. Evcioğlu, sigaraya harcadığı parayla 1 yılda 7 bin 200 TL biriktirdi. Sigara kullanmaya 13 yaşında başlayan Bekir Evcioğlu (38), çocuklarının isteği üzerine günde 2 paket içtiği sigarayı bırakma kararı aldı. Her gün daha önce sigara satın almak için harcadığı parayı bir bidon içerisine koymaya başladı.
Birinci yılın bitiminde bidonu açan Evcioğlu 7 bin 200 TL biriktiğini gördü. Sigarayı bıraktıktan sonra maddi ve sağlık açısından kayıplarını görmek için kumbarada para biriktirmeye karar verdiğini anlatan Evcioğlu, "Günlük iki paketten fazla sigara içiyordum. Çocuğum kötü koktuğumu bu yüzden yanımda durmayacağını söyledi.

O gün sigarayı bıraktım. Bıraktıktan sonra ne kadar kaybımın olduğunu merak ettim. Maddi ve sağlık açısından zararımı test etmek istedim. Bunun için kumbara yaptım. Günlük iki paket sigara parasını her akşam eve gittiğimde kumbarama atıyorum. Şehir dışına çıktığım zamanlarda, eve döndüğümde şehir dışında kaldığım süre boyunca atmadığım parayı toplu olarak kumbaraya atıyorum. Kumbaramı bir yıl boyunca açmadığım gibi ekstradan da para ilavesi yapmadım" dedi.
İlk para biriktirmeye karar vermesinin üzerinden bir yıl geçmesinin ardından kumbarasını açtığını ve üzüldüğünü belirten Evcioğlu, "Kumbaramı ilk açtığımda içerisinden çıkan paraları görünce hem sevindim hem de üzüldüm. Sigara içsem bu para benim zararıma olacaktı. Ben bu parayı biriktirerek değerlendirdim. Sigara içenlerin de bırakmasını istiyorum. Biriktirdiğim bu para ile ailemle güzel ve dolu dolu bir tatil yapacağım" ifadelerinde bulundu.
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