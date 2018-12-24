Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Sigarayı bırakma sözü' bisiklet kazandırdı - KİLİS

'Sigarayı bırakma sözü' bisiklet kazandırdı - KİLİS

"Sigarayı bırakma sözü" bisiklet kazandırdı - KİLİS - Belediye Başkanı Hasan Kara, konuşması - Bisiklet dağıtımından detaylar - Bisikletlerini alan çocukların Başkan Kara'ya teşekkür etmesi"Sigarayı bırakma" sözü bisiklet kazandırdı - Kilis 'te aile fertlerinden birisine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuk daha bisikletine kavuştuKİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa bisiklet hediye edildi. Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi.Kara, törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında şu ana kadar 9 bin 500 bisiklet dağıttıklarını, kalan 5 bin 500 bisikletin ise en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacağını müjdeledi."Yaparsa AK Parti yapar" sloganıyla başlattıkları kampanya ile bugün 500 bisikleti daha dağıtmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Hasan Kara, "Bu bisikletlere binmek için 3 şartımız var; kendi anneniz, babanız, dedeniz ve ninenizden sigara içen varsa bıraktıracak, karnede zayıf olmayacak ve önceki dönemlerde zayıfı olanlar ise notlarını düzeltecek." dedi.
Belediye başkan adayı olmamasına rağmen söz verdikleri bisikletleri dağıtmaya devam ettiklerini aktaran Kara, çocukların bisikletleri yürüyüş yollarında kullanmalarını ve başarılı birer öğrenci olmaları çağrısında bulunarak, verilen bisikletlerin aynı zamanda çocuklara yarı yıl tatili hediyesi olduğunu ifade etti.
Bisikletini alan çocuklardan Ayşe Nur Korkmaz da babasına sigarayı bırakma sözü verdirmesi sonucu bisikletine kavuştuğunu dile getirdi.

Başkan Adayı Sigara Bisiklet Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı