Sigaraları yakıt deposu ve lastiklere gizlemişler - VAN
- Yakıt deposundan çıkarılan sigaralar - kamyon tekerinden çıkarılan sigaralarSigaraları yakıt deposu ve lastiklere gizlemişler - Van 'da bir kamyonetin yakıt deposu ve lastiklerine yerleştirilmiş 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde bir kamyonette 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları İ.D. yönetimindeki 27 PK 175 plakalı kamyonette arama gerçekleştirdi.Aramada, aracın yakıtını kamyona yerleştirilmiş plastik bidondan aldığının görülmesi üzerine yakıt deposu söküldü.Ekipler, yakıt deposu ile 4 dingil lastiğe yerleştirilmiş toplam 6 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.Sürücü İ.D. gözaltına alındı.