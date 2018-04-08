Sigara kaçakçılığı - VAN Haberi

- Yakalanan kaçak sigaralardan detay Van 'da sigara kaçakçılığı - Muradiye, Özalp, Gevaş ve Başkale ilçelerindeki operasyonlarda 15 bin 808 paket kaçak sigara ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın 4 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 15 bin 808 paket sigara ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollardan temin edilen sigaraların kent merkezinde satılmak üzere sevk edileceği ihbarı alındıktan sonra Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.Uygulama noktasına yaklaşan şüpheli minibüs içerisindeki kamyon filtrelerinin arasına zulalanmış 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.Durumundan şüphelenilen başka bir minibüste yapılan aramada ise aracın taban kısmına zulalanmış 6 bin 200 paket kaçak sigara bulundu.Özalp, Gevaş ve Başkale jandarma komutanlıkları ekiplerince devam eden yol emniyet kontrol uygulama noktalarında da bin 858 paket kaçak sigaraya el konuldu.Uygulamalar sırasında 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.