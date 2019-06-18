Sigara kaçakçılığı operasyonu - VAN

- Ekiplerin kamyonun dorsesinin yan bölümlerine gizlenmiş sigara paketlerini çıkarma görüntüsü Van 'da sigara kaçakçılığı operasyonu - Başkale ilçesinde kamyonun damperine gizlenmiş gümrük kaçağı 8 bin 170 paket sigara ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde, gümrük kaçağı 8 bin 170 paket sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hakkari - Van kara yolunda, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.Yapılan aramada, aracın dorsesinin yan bölümlerine gizlenmiş 8 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücü M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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