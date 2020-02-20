Sigara kaçakçılarına operasyon İzle

-Evde arama yapması

-Sigaraları bulması

-Silahı bulması

-ele geçirilenlerin fotoğrafı



( ADANA )- Adana polisi piyasa değeri 15 bin lira olan bin 5 paket kaçak sigara ele geçirdi ADANA



- Adana'da piyasa değeri 15 bin lira olan bin 5 paket kaçak sigara ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir adreste kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis adrese baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 15 bin lira olan bin 5 paket kaçak sigara ile tabanca ele geçirildi.Olayla ilgili olarak M.D. isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlıya silah olayından 2 bin lira para cezası verilirken, sigara kaçakçılığından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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