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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Sigara kaçakçıları polise yakalandı: 4 gözaltı

Sigara kaçakçıları polise yakalandı: 4 gözaltı

Yakalanan şahısların polis aracına binmeleri

Polis Aracı Akalan Polis Ekipleri Kaçak Sigara Kaçak İçki 

-Polis aracının adliyeye gidişi
-Kaçakçılık şubesi yazısı
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen araçların ve sigaraların fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da içinde özel kutulara yerleştirilmiş kaçak sigaralar yüklü minibüs polise yakalanmamak için öncü ve arttı araçlar kullanmasına rağmen, polisin dikkati sayesinde 7 bin 296 paket kaçak sigara ve 14 şişe kaçak içki ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hopa'dan yola çıkan 34 plakalı minibüsün bir öncülü ve artçılı ekip oluşturup önden giden otomobilin polis uygulamalarından kurtulduklarını tespit etti. Yapılan takipte söz konusu sigara kaçakçılarının önde giden otomobil Tekekköy ilçesinde polis ekiplerinin fark edince geri döndü ve geriden gelen minibüsü uyardı. Ancak, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan sigara kaçakçıları yakalanarak gözaltına alındılar. Minibüste yapılan aramada özel kutular içine gizlenmiş 7 bin 296 paket kaçak sigara ve 14 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili minibüste bulunan 3 kişi ile otomobilde bulunan 1 kişi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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