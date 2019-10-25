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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
'Sigara ile çocukların taze ciğerlerini zehirlemeyin' - TEKİRDAĞ

'Sigara ile çocukların taze ciğerlerini zehirlemeyin' - TEKİRDAĞ

"Sigara ile çocukların taze ciğerlerini zehirlemeyin" - TEKİRDAĞ - Sağlık taramasından detay - Karbonmonoksit ölçümü yapılan vatandaşlardan detay - NKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak ile röportaj "Sigara ile çocukların taze ciğerlerini zehirlemeyin" - NKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak:Sigara içenler etraflarındakilere de zarar verebiliyor. Biz en çok çocuklardan korkuyoruz. Onların taze ciğerlerini zehirlemeyelim. Sigara içenler kendilerinden çok daha fazla çocuklara zarar veriyor" - "Sobadan çıkan gazdan zehirlenenler gibi sigara içenler de sobadan çıkan duman gibi aynı etkiyle kendini zehirlediğini söyleyebiliriz"TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak, "Sigara içenler etraflarındakilere de zarar verebiliyor. Biz en çok çocuklardan korkuyoruz. Onların taze ciğerlerini zehirlemeyelim. Sigara içenler kendilerinden çok daha fazla çocuklara zarar veriyor." dedi.
NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı iş birliğinde, haftanın belirli günleri vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması ile karbonmonoksit ölçümü yapılıyor.Köprübaşı mevkisinde açılan stantta karbonmonoksit ölçümü yapan Prof. Dr. Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nefeste karbonmonoksit ölçümünün yanı sıra sigaranın zararları konusunda bilgilendirmede bulunduklarını söyledi.

Toprak, sigara içilen ortamlarda bulunanların da nefesinde karbonmonoksit olabildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Normalde sağlıklı insanlarda sigara içmeyenlerde ölçüm yapıldığında çıkan değerlerin 5'i geçmemesi lazım. Sigara içenlerde bu sayı fazla çıkıyor. Az önce sigara için bir vatandaşa yaptığımız testte 25'e kadar yükseldi. Bazen bunun üzerinde rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu şu demektir, sobadan çıkan gazdan zehirlenenler gibi sigara içenler de sobadan çıkan duman gibi aynı etkiyle kendini zehirlediğini söyleyebiliriz. Bu, süreklilik arz ederse, kansere kadar giden ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir."Kapalı ortamda içilen sigaradan çocukların yetişkinlere göre daha fazla etkilendiğini vurgulayan Toprak, şunları söyledi:"Sigara içmeyen birisi sigara içilen ortamda bulunduğunda dahi o çıkan dumandan içen kadar etkileniyor. Sigara içenler etraflarındakilere de zarar verebiliyor. Biz en çok çocuklardan korkuyoruz. Onların taze ciğerlerini zehirlemeyelim. Sigara içenler kendilerinden çok daha fazla çocuklara zarar veriyor. Lütfen dikkat edelim, çocuklarımızı koruyalım."Toprak, kadınların daha hassas olduğu için sigaradan daha çabuk etkilenebileceğini aktararak, "Sigara içmeyen erkek ve kadınlara bakarsak, kadınların fiziksel yapısı, akciğer yapısı, kadınların daha hassas olması, gebelik dönemlerinin olması nedeniyle sigara konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü kadınlar için üreme çağında sigaranın daha olumsuz etkileri var. Gebelikte sigara içmek kadar zararlı bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Karbonmonoksit Muhabir Sigara Sağlık Taraması Karbon 

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