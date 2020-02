Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi İzle

-Etkinlikten detay görüntüler



- Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Özellikle son zamanlarda sigaraya karşı çıkarılan yasalar ve uygulanan cezalar kapsamından sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi” dedi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Trump Towers AVM’de bir program düzenledi.

“Elektronik sigara, tek tip paket, pasif içicilik, dumansız kampüs hareketi ve sigaranın insan vücuduna zararları” başlıklarıyla gerçekleştirilen programa TSSD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Göğüs Hastalıkları Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Akkuş, YouTuber Anka Leydi, Sanatçılar ve TSSD Yönetim Kurulu Üyeleri Kürşat Biçici ve Zeliha Sunal’ın yanı sıra, Komedyen Fatih Mühürdar, TSSD Genel Başkan Vekili Güneri Özsoy ve TSSD İcra Kurulu Üyesi Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Melahat Dönmez gibi seçkin konuklar katıldı.

Özellikle son zamanlarda sigaraya karşı getirilen cezaların arttırılması, yeni kanunların uygulamaya geçmesi sonrası sigara içme oranlarında ciddi anlamda düşüş yaşandığını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aydın konuyla alakalı yapmış olduğu konuşmada sigara fiyatlarına getirilen zamların en caydırıcı yöntem olduğunu söyledi.



Doç. Dr. Aydın açıklamalarına şu şekilde devam etti; “Tütün ve tütün mamullerine karşı yasa Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıktığı zaman Türkiye’de ortalama 30 milyon civarında sigaran içen insan vardı. Yapılan uygulamalar ve konulan kanunlar, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, yapmış olduğumuz konferanslar ve seminerler sonucunda sigara içenlerin sayısı 20 milyon seviyelerine düştü. Yani 10 milyon insan sigarayı değişik vesilelerle bıraktı. Yapılan zamlar, insan sağlığına yapmış olduğu zararların bütün mecralarda yer alması, cezaların arttırılması ve tek tip sigara paketi uygulaması gibi etkenlerin halkımızın üzerinde ciddi etkileri olmuştur. Her geçen gün daha çok insan sigarayı bırakmaya çalışıyor. Fakat maalesef bazı kuruluşlar özellikle kafeler, restoranlar ve eğlence yerleri hala daha belli bir saatten sonra kapalı alanlarda sigara içtiriyorlar. Yani yasa delinip ihlal ediliyor. Bunun için etkinlikleri çoğaltarak halkın duyarlılığını arttırmak gerekiyor.” “İnsanların hayatı üzerinden ekonomik girdi yapmaya çalışan bir kesim her zaman olacak” Halkın sigara konusunda bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu ve bu yüzden de yapılan mücadelenin bitmemesi gerektiğini ifade eden Aydın aynı zamanda “İnsanların hayatı üzerinden ekonomik girdi yapmaya çalışan bir kesim her zaman olacak. Buna karşı da bir zihniyet hep mücadele içinde olacaktır. Biz dünyada sigaranın sigara molekülünün tamamen yok olacağına inanarak çalışıyoruz ama bunun çok zor olduğunu biliyoruz. Çünkü karşımızda o düşman hep çalışmaya devam ediyor. O yüzden çalışmalarımız hiç bitmiyor bitmeyecek de” diyerek sözlerini sonlandırdı.



