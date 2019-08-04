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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Sigara deposunda korkutan yangın Video

Sigara deposunda korkutan yangın Video

Yangından detay görüntü

( MANİSA )- Yangında 3 araç ve binlerce paket sigara kül oldu MANİSA

Sigara Yangına Müdahale 


- Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir firmaya ait sigara deposunda çıkan yangında 3 araç ile binlerce paket sigara kül oldu. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Gaziler Mahallesi Tüccarlar Sitesi’ndeki bir firmaya ait sigara deposunda çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği Ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, depoda bulunan binlerce paket sigara ile depodaki sigara dolu 3 araç yandı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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