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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Sigara bir daireyi küle çevirdi... Balkonda mahsur kalan şahısı itfaiye ekipleri kurtardı

Sigara bir daireyi küle çevirdi... Balkonda mahsur kalan şahısı itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın anından detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Kül Tablası İtfaiye Aracı Sigara Trol 


- Eskişehir’de bir apartman dairesinin 4’üncü katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın esnasında balkona sığınan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, olay Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Yazıcı Apartmanı 4’üncü katında yangın çıktı. İddialara göre, kanepenin üstündeki kül tablasında söndürülmeden unutulan sigara yangına neden oldu. Bir süre sonra yangın çıkan evde alevler kısa sürede tüm odalara yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan daireye müdahaleye başladı.
Polis ekipleri ise, yolu trafiğe kapatarak dumanların yükseldiği apartmanda tüm daireleri tahliye ederek güvenlik şeritlerini çekti. Hanede kiracı olduğu belirtilen bir şahıs, daire alevler içindeyken balkona sığındı. İtfaiye ekipleri, bir odaya müdahale ettiği sırada aşağıdan uyarılmalarıyla balkona sığınan kişi vakit kaybedilmeden kurtarıldı. 3 itfaiye aracıyla alevleri söndürmeye çalışan ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Yangında ölen veya yaralanan olmazken, dumandan etkilenen kişilere 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Öte yandan yanan ev kullanılamaz hale gelirken Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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