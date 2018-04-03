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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Sigara ateşi yangına neden oldu - ESKİŞEHİR Video

Sigara ateşi yangına neden oldu - ESKİŞEHİR Video

- Apartmanın önünde bekleyen vatandaşlar - İtfaiye ekibinin dairede çıkan yangına müdahalesiSigara ateşi yangına neden oldu - Eskişehir 'de bir evde kül tablasında söndürülmeden unutulan sigaradan çıkan yangın hasara yol açtıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de bir evde sigara ateşinden çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 6 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangına, çekyatın üstündeki kül tablasında söndürülmeden unutulan sigaranın yere düşmesinin yol açtığı belirtildi.Apartmanı yoğun duman kaplaması üzerine çoğunluğu üniversite öğrencisi olan bina sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı.Bu sırada yangının çıktığı evde iki kedinin bulunduğunu fark eden itfaiye ekipleri, yatak altına saklanan kedileri bularak sahibine teslim etti.Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle söz konusu evde hasar meydana geldi.

Polis Kül Tablası Sigara Üniversite Öğrencisi Yangına Müdahale 

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