Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sıfır Atık Mavi Projesi’nde dalgıçlar suya indi... Temizlik çalışmaları havadan görüntülendi Haberi

Sıfır Atık Mavi Projesi’nde dalgıçlar suya indi... Temizlik çalışmaları havadan görüntülendi Haberi

Drone görüntüsü

Efes Okyanus Lansman 

-Dalgıçların çalışmaları
-Şahika Ercümen’le röp
-Denizden çıkanlardan detay
-Havadan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sıfır Atık Mavi Projesi’nde ilk adım Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde atıldı. Dalgıçların gerçekleştirdikleri temizlik çalışmaları havadan görüntülendi. Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde lansmanı yapılan ‘Sıfır Atık Mavi Projesi’ kapsamında ilk atıklar dalgıçlar tarafından İstanbul Boğazı’ndan toplandı. Proje kapsamında İstanbul Boğazı’na dalış yapan milli yüzücü Şahika Ercümen, ’’Bugün çok önemli bir gün. Soluduğumuz her iki nefesten birini denizler ve okyanuslar temizliyor. Ancak denizler şuanda dolmak üzere. Yıllardır elimize her aldığımızı denize atmışız. Ama denizler artık bunu kaldıramıyor. Soluduğumuz havanın kalitesi bile düştü. Bu gidişle denizlerde balık kalmayacak. Plastikler daha fazla yer alacak. Bugün buna dur demek için buradayız. Sıfır Atık Mavi Deniz projesiyle çok daha çevreye duyarlı tek kullanımlık üretim ve tüketimlerin azaldığı bir Türkiye görmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Mavi Projesinin tüm ülke kıyılarının ve denizlerinin korunmasına destek olmak amacıyla yaz boyu devam edeceği kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı