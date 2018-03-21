Şifalı Mesir Macunu için ezilme tehlikesi atlattılar... İzdiham böyle görüntülendi

-İzdihamdan görüntüler

-Mesir alan vatandaşlarla röp.



( MANİSA )- Bu yıl 478’ncisi kutlanacak olan Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde gerçekleştirilen temsili karma töreninin ardından yüzlerce vatandaş kazandaki Mesir’den alabilmek için izdiham yaşadı- Duası yapılan ve şifalı olan Mesir Macunundan kapabilmek için bazı vatandaşlar kazanın içine düştü- Mesir Macununa bulanan vatandaşların mutluluğu yüzlerine yansıdı MANİSA



- Bu yıl 478’ncisi 24-29 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde gerçekleştirilen temsili karma töreninin ardından yüzlerce vatandaş kazandaki dualı Mesir’den alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Bazı vatandaşlar Mesir Macunu dolu kazanın içine düşerken ortaya renkli görüntüler çıktı. UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan Kültürel Mirası’nda yer alan ve bu yıl 478’incisi 24-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali öncesinde bugün yapılan temsili karma töreninin ardından renkli görüntüler yaşandı. Yapılan duanın ardından kazana atılan 41 çeşit baharatın karıştırılmasının ardından meydanda bırakılan Mesir Macunu kazanı yüzlerce vatandaşın hücumuna uğradı. Evlerinden getirdikleri cezve, bardak, tabak ve poşetlere birçok hastalığa iyi geldiği bilinen şifalı Mesir Macunundan almak isteyen vatandaşlar ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Her yerleri Mesir Macununa bulanan vatandaşların mutluluğu ise yüzlerinden okunurken bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi, Yavuz Sultan Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan’ın yakalandığı hastalıktan Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile yapılan Mesir Macunuyla şifa bulmasının ardından Sultan tarafından yayımlanan ferman ile 478 yıldır Nevruz günü halka dağıtılan macunun birçok hastalığa şifa verdiğine inanılıyor.

