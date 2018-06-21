'Şifa Boncuk' yeniden yürümeye başladı - İZMİR Haberi
"Şifa Boncuk" yeniden yürümeye başladı - İZMİR - Şifa Boncuk'un ilk bulunduğu anın görüntüsü (Meral Örüç arşivi) - Şifa Boncuk'tan detay görüntüler - Meral Örüç ile röportaj - Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı ile röportaj - Şifa Boncuk'tan detay görüntüler - Kimyasal maddeye bağlı ayaklarının bir kısmını kaybeden kedi yavrusu "Şifa Boncuk", hayvansever kadının mücadelesiyle yeniden yürümeyi başardı - Meral Örüç:"Tedavi süreci boyunca o ağladı ben ağladım. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Şifa Boncuk bana çok şey öğretti. O yemyeşil gözleriyle, muhteşem yemek yeme iç güdüsüyle yaşama tutundu ve bana destek oldu" - Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı:"Kedinin vücudunda kimyasal maddeden dolayı deformasyon olmuştu. Ayaklarının bir kısmı maalesef kopmuştu, yürüyemiyordu. Ayrıca tüyleri dökülmüştü. Artık yürüyor. Bizim içinde sembol bir kedi oldu"İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir 'de kimyasal maddeye bağlı ayaklarının bir kısmı kopan ve vücudundaki tüyleri dökülen kedi "Şifa Boncuk", hayvansever Meral Örüç'ün gayretiyle yeniden yürümeye başladı. Karşıyaka ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Örüç, 2 yıl önce evinin yakınında bulunan bir parkta yürüyemeyen kedi yavrusunu fark etti. Örüç, kediye önce parkta bakmaya başladı ancak tüyleri dökülen ve kimyasaldan dolayı ayakları kopan hayvanı bir süre sonra evine götürdü.Hayvansever kadın, "Şifa Boncuk" adını verdiği kediyi sağlığına kavuşması için özel veterinerde ve Karşıyaka Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde tedavi ettirdi."Şifa Boncuk", 7 aya yakın bir süre devam eden antibiyotik tedavisinin ardından yürümeye başladı ve tüylerine kavuştu. - "O ağladı ben ağladım"Meral Örüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şifa Boncuk'un tedavi sürecinde zor günler yaşadığını, onun yeniden yürüdüğünü görünce çok mutlu olduğunu söyledi.
Kedisinin ayağa kalkacağına kimsenin inanmadığını belirten Örüç, "Tedavi süreci boyunca o ağladı ben ağladım. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Şifa Boncuk bana çok şey öğretti. O yemyeşil gözleriyle muhteşem yemek yeme iç güdüsüyle yaşama tutundu ve bana destek oldu." diye konuştu. Örüç, Karşıyaka Belediyesi'nin, veteriner polikliniğindeki bir muayene odasına "Şifa Boncuk" adını verdiğini dile getirdi.Kedisinin ilk yürüdüğü günü unutamadığını anlatan Örüç, şunları anlattı:"Evimde bir koltuk var. O gün onun üzerine çıktı, atlamak istedi. Ben 'Yapma.' dedim. Sonra uçarak geçti. Atladığı yerde koşturmaya başladı. Şimdi son derece güzel yürüyor. Başka kedilerle koşturmaya bile başladı. Tüyleri çıktı, artık sağlıklı bir kedinin yapabileceği her şeyi yapabiliyor. Önümüzdeki günlerde herkese örnek olması için kendisinin verdiği yaşam mücadelesini anlatan bir kitap yazmak istiyorum."Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, Şifa Boncuk'un yeniden sağlığına kavuşmasında en büyük çabayı Örüç'ün gösterdiğini söyledi.
Şifa Boncuk'un mücadeleyi kazandığını vurgulayan İnanlı, "Kedinin vücudunda kimyasal maddeden dolayı deformasyon olmuştu. Ayaklarının bir kısmı maalesef kopmuştu, yürüyemiyordu. Ayrıca tüyleri dökülmüştü. Artık yürüyor. Bizim içinde bir sembol bir kedi oldu." sözlerine yer verdi.