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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Sidney’e Avuç İçi Büyüklüğünde Dolu Yağdı İzle

- Sidney’e Avuç İçi Büyüklüğünde Dolu Yağdı İzle

dolu görüntüleri

Şiddetli Fırtına Bild Dolu Yağışı Yağan 

-detay

( SİDNEY ) - Sidney’e avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı SİDNEY

- Şiddetli fırtınanın etkisi altında kalan Avustralya'nın Sidney kentine avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı. Avustralya'nın Sidney kenti şiddetli fırtına ve dolu yağışının etkisi altında kaldı. Avuç içi büyüklüğünde yağan dolu bazı kişilerin yaralanmasına ve araçların hasar görmesine neden oldu. Şiddetli yağış ise bazı bölgelerde sele neden oldu. Bazı uçakların fırtına nedeniyle Sidney Havalimanı'na iniş yapamadığı, kötü hava koşulları nedeniyle gecikmelerin yaşandığı bildirildi.
Yetkililer, Sidney halkını etkisi devam eden fırtınaya karşı uyardı.
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