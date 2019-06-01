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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Side'de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı Haberi

Side'de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı Haberi

olay yerinden görüntü

Hastane Bild Ticari Araç 

-kazaya karışan araçların görüntüsü
-ekiplerden görüntü
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Side Cennetler mevkiinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kazada, iki kişi yaralandı. Kaza; Side Mahallesi Cennetler Mevkii 531 sokakta Adnan Menderes Bulvarı istikametine gitmekte olan Sevgi Y.’nin kullandığı 07 F 6619 plakalı otomobile, 528 sokakta seyir halindeki Yahya P.’nin kullandığı 07 F 5894 plakalı ticari aracın sokakların kesiştiği kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç yolun ortasına devrilirken, kaldırıma çıkan otomobil sürücüsü Sevgi Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nuran S. yaralandı. Yarılalar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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