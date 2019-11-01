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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Side'de çocuk parkında uyuşturucu satıcısı yakalandı

Side'de çocuk parkında uyuşturucu satıcısı yakalandı

polisin evde yaptığı arama

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Çocuk Parkı 

-sürahinin içinden çıkan uyuşturucu
-yatağın altından çıkan silah
-kanepelerin içinden çıkan uyuşturucu torbaları
-arama çalışmaları

( ANTALYA )- Polisin evde yaptığı aramada elini attığı yerden uyuşturucu çıktı ANTALYA

- Antalya'nın Side turizm bölgesinde çocuk parkında kontrol edilen bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manavgat Narkotik ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanımıyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Side Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde bulunan bir parkta durumundan şüphelenilerek durdurulan H.A.'nın sol ön cebinden 10 paket halinde 59 gram esrar ile 10 adet ekstacy hap ele geçirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise evin salonunda bulunan kanepenin alt kısmında yer alan bölmede 611 gram esrar, 2 adet hassas terazi ile 1 adet av tüfeği, 26 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 400 TL, 25 euro, 34 dolar para ele geçirildi. Şüpheli H.A. hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak”, “uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak” suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen H.A., Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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