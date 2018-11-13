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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Şiddetli yağmur sonrası tarım arazilerini ve bir evi su bastı

Şiddetli yağmur sonrası tarım arazilerini ve bir evi su bastı

Mahalleden detay

Sağanak Yağış Tarım Çay Bahçesi Sudan 

-su basan araziden detay
-röportajlar

( RİZE -ÖZEL) RİZE

- Rize’de sabah saatlerinde başlayarak şehri etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle 1 evi su basarken, tarım arazileri sular altında kaldı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Rize Merkez’e Bağlı Azaklıhoca köyünde etkisini gösterdi. Sabah 04.00’da lavaboya gitmek için uyanan Musa Demirci isimli vatandaş evinin içinin su ile dolduğunu fark etti. Eşini ve çocuklarını uyandıran Demirci kendi imkanlarıyla evin içerisindeki suyu boşaltmaya çalıştı. Battaniye, yorgan ve bezlerle sulara müdahale eden aile evlerini sudan kurtarsa da evde maddi hasarlar meydana geldi. Yaşadıkları anları anlatan Musa Demirci “Sabah 4’de tuvalete kalktım, baktım ki içeriyi su basmış. O saatten beri evi temizliyorum, laminantlarım da gitti. Elimizde battaniye yorgan ne bulduysak onlarla kapı girişlerini tıkadık. Çekçek ve leğenlerle suları dışarıya atmaya çalıştık” ifadelerini kullandı. Mahalle sakinlerinden Musa Demirci’nin kendisini arayarak evini su bastığını ve yardım istediğini dile getiren Köy Muhtarı Ali Usta ise “Daha önceleri eskiden burada yaşayanlar yağmur suları için kanal yapmış ve dereye akıtmışlar. Zamanla bu kanallar çürüdüler ve çürüdükçe bu kez evin içerisine su bastı. Bizde özel idareden yardım istedik sağ olsun geldiler. Şimdi buradaki mağduriyeti gidermek için çalışıyoruz” dedi.
Aynı köyün biraz daha aşağısında bulunan Kutlular mevkiinde ise bir çay bahçesi sular altında kaldı. Ortalama yarım metrelik çay bahçelerinin üzerine çıkan su seviyesi bahçede göl oluşturdu. Bölge halkından Harun Kutlu her yağmur yağdığında aynı sıkıntıyı yaşadıklarını, yetkilerin bölgeyi incelediklerini fakat henüz faaliyete geçmediklerini dile getirerek “5-6 yıldır bu bölge ile uğraşıyoruz. DSİ’den geldiler, AFAD’dan geldiler alt yapıyı incelediler. Geldiler bize büyük bir korku verdiler ‘Buranın altından büyük bir nehir geçiyor, onu bilseniz bu mahallede kimse oturmaz’ dediler. Yapılan hiç bir şey yok sadece geldiler, baktılar ve gittiler. Birkaç kez aradım yapacağız, edeceğiz dediler. Mahallemiz şuanda batak halinde” şeklinde konuştu.

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