Şiddetli yağmur hava trafiğini olumsuz etkiledi

-Gök gürültüsünden uçakların aydınlanması

-Apronda çalışan işçilerden görüntü

-Apronda biriken suların arasından araçların geçmesi

-Yolcuların gök gürültüsü ve uçakları camdan seyretmesi

-Kapılarda biriken yolculardan görüntü

-Aprondan görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL )- Atatürk Havalimanı’na inemeyen 6 uçak başka meydanlara gönderildi- Yağış nedeniyle uçağa alınmayan yolcular uyumayı tercih etti İSTANBUL



- İstanbul'da etkili olan gök gürültülü yağış ve elektrik yüklü CB (cumulonimbus) bulutları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak olan uçaklar 30 dakika ile 1 saat arasında hava da tur atamak zorunda kaldı. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı saatlerde yoğun yağmur nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda operasyonlar durma noktasına geldi. Yolcular kapılarda bekledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İniş yapacak 6 uçak ise başka Havalimanlarına yönlendirildi. Akşam saatlerinde İstanbul’u etkisi atlana alan gök gürültülü yağış ve elektrik yüklü CB (cumulonimbus) bulutları nedeniyle hava trafiği olumsuz etkilenirken, yağışın yoğun olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı’nda iniş ve kalkışlar durduruldu. Atatürk Havalimanı ve çevresinde oluşan elektrik yüklü CB (cumulonimbus) bulutları nedeniyle uçaklar 30 dakika ile 1 saat arasında hava da tur atamak zorunda kaldı. 6 uçak başka havalimanına yönlendirildi Yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı’na inmesi gereken Onur Hava Yolları’nın Bodrum ile Türk Hava Yolları’nın Dublin ve Franfurt uçakları İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na indi. THY'nin Malaga uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na inerken yine THY'nin Ljubliana ve Moskova uçakları ise Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi. Operasyonlar durma aşamasına geldi Yağmurun etkili olduğu saatlerde uçaklara yer hizmetleri veren şirket çalışanları yoğun yağmur nedeniyle uçaklara yolcu ve bagaj yüklemesi yapamadı. Uçağa alınmak için bekleyen yolcuların kapılarda birikmesi yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Uçağını bekleyen bazı yolcular ise uyumayı tercih ederken, bazı yolcular ise camdan yağmuru ve gök gürültüsünü izlemeyi tercih etti.

