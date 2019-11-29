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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Şiddetli yağış ve fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı İzle

Şiddetli yağış ve fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı İzle

Yağmur görüntüsü

Şiddetli Fırtına Nadan Şiddetli Yağış 

-vatandaşların koşuşturması
-Genel detaylar

( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL

- İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış ve fırtına başladı.
Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini arttırdı. Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi. Şiddetli yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşların şemsiyeleri fırtınadan dolayı ters döndü. Bazı vatandaşlar kafalarını poşet takarak korunmaya çalıştı. Yağmur ve fırtına kent genelinde etkili olamaya devam ediyor. (ÖY-
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