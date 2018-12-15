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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şiddetli yağış uyarısına aldırmadan deniz keyfi yaptı

Şiddetli yağış uyarısına aldırmadan deniz keyfi yaptı

Yüzen adam

Yağış Uyarısı Şiddetli Yağış Çekim Kışla 

-Yakın ve genel çekim

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’te deniz tutkunu bir vatandaş, Muğla geneli yapılan şiddetli yağış uyarısına aldırmadan Aralık ayında deniz keyfi yaptı. Vatandaş sahilde yürüyüşe çıkanların şaşkın bakışlarına rağmen dakikalarca kulaç attı. Marmaris’te bir vatandaş Aralık ayında deniz keyfi yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için bu gece başlamak üzere şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Marmaris Uzunyalı sahilinde bir vatandaş soğuk havaya ve yağış uyarısına rağmen dakikalarca yüzdü. Saat 18:00 sularında sahilde yürüyen insanların şaşkın bakışlarına aldırmadan kulaç atan vatandaş daha sonra gözlerden kayboldu.
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