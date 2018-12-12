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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli yağış - Tekstil fabrikasını su bastı - BİTLİS

Şiddetli yağış - Tekstil fabrikasını su bastı - BİTLİS

- Su baskının yaşandığı fabrikadan detaylar - Çalışanların suyu tahliye etmesi - İş yeri sahibi Emirhan Uludil'in konuşması - Detay görüntülerBİTLİS (AA) - Bitlis 'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle iş yerlerinde su baskını yaşandı.Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile 300 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasını su bastı.Torbalarla kapıların önünü kapatıp suyun içeri girmesini engellemeye çalışan iş yeri çalışanları, içeri giren suyu ise kovalarla tahliye etmeye çalıştı.Fabrikanın sahibi Emirhan Uludil, yaptığı açıklamada, iki gündür devam eden yağıştan olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Sağanak nedeniyle iş yerini su bastığını belirten Uludil, "Bir buçuk saattir çalışanlarım işi gücü bırakıp su tahliye ediyor. Suyun içinde kaldık. İhracat yapan bir firmayız. Zararı bıraktım, çalışanlarım suyun içinde hastalandı. Kendi çabalarımızla kumaşlarımızı kapıların önüne koymaya çalıştık. Bir türlü suyu engelleyemiyoruz." ifadelerini kullandı.Kentte yağış, aralıklarla devam ediyor.

Tekstil Fabrikası Fabrika Su Baskını Şiddetli Yağış İhracat 

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