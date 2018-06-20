- Yaşanan sıkıntıdan detaylar Karabük 'te şiddetli yağış - Şiddetli yağış taşkınlara neden olduKARABÜK (AA) - Karabük 'te etkili olan şiddetli yağış taşkınlara neden oldu. Karabük kert merkezinde başlayan ve aniden şiddetlenen sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.Sağanak, Fevzi Fırat Caddesi'nde taşkına neden oldu. Yağıştan dolayı birçok iş yeri zarar gördü ve alt katlardaki bazı depoları su bastı.Yağış nedeniyle kapanan caddede araçlar güçlükle ilerleyebildi. Belediye ekipleri tarafından caddelerde su boşaltma ve temizlik çalışması başlatıldı.Bazı iş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla su tahliyesi yaptı. Karabük Valiliği de vatandaşları ani sağanaklar karşısında tedbirli olmaları konusunda uyardı.