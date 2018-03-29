Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli yağış taşkına neden oldu (2) - MERSİN

Şiddetli yağış taşkına neden oldu (2) - MERSİN

- Taşkın sularının etkili olduğu alanlardan detaylar Mersin 'de şiddetli yağış taşkına neden oldu - Çamlıyayla ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağlardan gelen sel suları taşkın meydana getirdi - Sel suları nedeniyle tarlada mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldıMERSİN (AA) - Mersin ’in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana geldi.Alınan bilgiye göre, ilçenin dağlık bölümlerinde etkisini gösteren yağışlar nedeniyle yüksek kesimlerden gelen sel suları dere yataklarında taşkınlara neden oldu.Debisi yükselen derelerden taşan sular nedeniyle Tarsus ile Çamlıyayla ilçeleri arasında bulunan Çakırlı köyündeki tarlasında çalışan Mehmet Bodur ile eşi Dursun Bodur bulundukları yerde mahsur kaldı.Suları aşamayan çifti, Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü personeli bulunduğu yerden ip yardımıyla kurtardı.Bu arada, bölgede inşaatı devam eden bir barajdaki iş makinelerinin de yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi.

Mahsur Kaldı Şiddetli Yağış Yükselen 

İlgili Foto Galeriler
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı