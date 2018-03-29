Şiddetli yağış taşkına neden oldu (2) - MERSİN

- Taşkın sularının etkili olduğu alanlardan detaylar Mersin 'de şiddetli yağış taşkına neden oldu - Çamlıyayla ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağlardan gelen sel suları taşkın meydana getirdi - Sel suları nedeniyle tarlada mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldıMERSİN (AA) - Mersin ’in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana geldi.Alınan bilgiye göre, ilçenin dağlık bölümlerinde etkisini gösteren yağışlar nedeniyle yüksek kesimlerden gelen sel suları dere yataklarında taşkınlara neden oldu.Debisi yükselen derelerden taşan sular nedeniyle Tarsus ile Çamlıyayla ilçeleri arasında bulunan Çakırlı köyündeki tarlasında çalışan Mehmet Bodur ile eşi Dursun Bodur bulundukları yerde mahsur kaldı.Suları aşamayan çifti, Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü personeli bulunduğu yerden ip yardımıyla kurtardı.Bu arada, bölgede inşaatı devam eden bir barajdaki iş makinelerinin de yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi.