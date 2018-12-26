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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

Şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

Su basan sokağın genel detay görüntüleri

Sağanak Yağış Su Baskını Yağan 

-Murat Bozkurt ile röportaj
-Doğan Bozkurt ile röportaj
-Apartman otoparkından genel detay

( ADANA )- Kapalı otopark sular altında kaldı ADANA - Adana'da dün akşam saatlerinden beri etkisini sürdüren sağanak yağış, su baskınlarına sebep oldu. Adana'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde sağanağa döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar trafikte zaman zaman zor anlar yaşarken, bazı evleri de su bastı. Kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluşmasına da yol açan yağışın, akşama kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde ise bir apartmanın otoparkı sular altında kaldı. Apartmanda yönetici olan Doğan Bozkurt “ dün geceden beri yağan yağmur sonrası 16 katlı binamızın otoparkını su bastı. İçerde bulunan bütün elektrik panoları sular altında kaldı” dedi.
Apartman sakini Murat Bozkurt ise binaya yeni taşındıklarını belirterek “ Bu su baskını bu sene 3 kez meydana geldi. Burası arabalarımızı koyduğumuz garaj. Buranın derinliği en az 3-4 metre bu sıkıntıyı devamlı yaşıyoruz. Otoparkta şuan komşularımızın motosikletleri var. Hepsi sular altında kaldı” diye konuştu.

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