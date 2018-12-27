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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli yağış sonrası yolları su bastı İzle

Şiddetli yağış sonrası yolları su bastı İzle

Sel suları

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Cep Telefonu Öğrenciler Hayvan 

-Mahallede sel ve çamur
-Suda ilerleyen araçlar
-Taşan dereler ve yıkılan köprü
-Görüntüler cep telefonu kamarası

( ŞANLIURFA ) -Etkili olan yağışlar bazı köprü ve yolların çökmesine sebep oldu ŞANLIURFA - Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki haftadır etkili olan sağanak yağışlar, sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur ilçeyi adeta esir aldı. Değişik noktalarda oluşan su baskınlarında birçok hayvan telef olurken, birçok vatandaşta mağdur oldu. İlçenin altyapısı yoğun yağışlar karşısında yetersiz kalırken, birçok mahallede sel meydana geldi. İlçede meydana gelen selde en fazla Esmerçayır Mahallesi etkilendi. Çevredeki tarlalardan gelen su ve çamur mahalleliye zor anlar yaşattı. İlçede etkili olan yağışlar özelikle kırsal mahallelerde köprü ve yolların bozulmasına sebep olurken, öğrenciler okullara gitmekte zor anlar yaşadı. Meteorolojiden ilçede yağışların devam edeceği belirtildi.
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