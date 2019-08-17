Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şiddetli yağış sonrası Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Şiddetli yağış sonrası Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

ekiplerden görüntü

Polis Sağanak Yağış Su Baskını Sağlık Ekipleri 

-cesetten görüntü
-röportaj
-detaylar

( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında alt geçitten ceset çıktı. Fatih'te bulunan Unkapanı alt geçidinde su baskını sonrası tahliye çalışmaları yapan işçiler, erkek cesedi buldu. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yeri incelme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 50 yaşlarında bir erkek cesedi olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından bulunan ceset kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı