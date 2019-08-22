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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli yağış sonrası köprü çöktü, 7 kişilik aile AFAD ekiplerince böyle kurtarıldı Video

Şiddetli yağış sonrası köprü çöktü, 7 kişilik aile AFAD ekiplerince böyle kurtarıldı Video

- AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları

Otobüs Terminali Güvenli Bölge İslam Aşırı Yağış Şili 

-- Aileyi dereden karşıya geçirmeleri
-- Çalışmalardan detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta akşam saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli yağış nedeniyle köyün deresi taştı. Bir eve ulaşımın sağlandığı köprü çöktü. 7 kişilik aile AFAD ekiplerince kurtarılarak güvenli bölgeye alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarılarının ardından Zonguldak'ta akşam saatlerine başlayan kuvvetli yağış adeta hayatı felç etti. Kent merkezinde bir çok iş yerini, otobüs terminalini su bastı. Araçlar sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar da yollarda 70 santimetreyi bulan su baskınları sebebiyle mahsur kalıp, kurtarılmayı bekledi. Kozlu ilçesinde de dereler taştı. İş yerleri sular altında kaldı. Öte yandan ilçeye bağlı Bozca ve Dereköy köyleri arasında aşırı yağış sonrası köprü çöktü. Mahsur kalan 7 kişilik Başar Ailesi'nin imdadına AFAD ekipleri yetişti. Bölgede geniş çaplı kurtarma çalışması başlatan ekipler, dereye kurdukları kurtarma tertibatı ile aileyi güvenli bölgeye taşımayı başardı. İkametlerinden kurtarılan Fevzi Başar, Asiye Başar, Şerafettin Başar, Fatma Yazgan, Ayşe Başar, Ayşe Başar ve Yusuf İslam Başar güvenli bölgeye getirildikten sonra kurtarma çalışmaları tamamlandı. Aile, geceyi komşularında geçirecek.
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