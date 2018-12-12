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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli yağış sonrası dereler taştı, köy yolu ulaşıma kapandı

Şiddetli yağış sonrası dereler taştı, köy yolu ulaşıma kapandı

Dereden görüntü

Jandarma Güvenlik Önlemi Şiddetli Yağış 

-Sulardan görüntü
-Video çeken kişinin konuşması
-İş makinesinin çalışması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu köy yolu ulaşıma kapandı. Birkaç gündür etkisini devam ettiren şiddetli yağış nedeniyle Kahta ilçesine bağlı Arılı (Biricik) köyünde dere taştı. Taşan dere suyu köye bağlantı sağlayan köprünün üzerinden aşmaya başladı.
Bunun üzerine köy yolunun ulaşıma kapanması ile olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri ise olası bir duruma karşı hazır bekledi. Köy yolunun yeniden ulaşıma açılabilmesi için derede iş makineleri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi.

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