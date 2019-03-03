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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Şiddetli yağış seralara zarar verdi - MERSİN

Şiddetli yağış seralara zarar verdi - MERSİN

- Zarar gören seraların görüntüsü Mersin 'de şiddetli yağış seralara zarar verdi - Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkilin olan şiddetli yağış ve fırtında bazı seralar zarar gördüMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkilin olan şiddetli yağış ve fırtına bazı seraların devrilmesine neden oldu.Alınan bilgiye göre, yoğun olarak seracılığın yapıldığı Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde fırtına etkili oldu.Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı seraları devirirken, bazılarında da hasar oluştu.Vatandaşlar seraları korumak için tedbir alırken, bir vatandaş da şiddetli fırtına ve yağışın verdiği zararı cep telefonuyla görüntüledi.Çiftçiler, yağışın kısa sürmesinin zararın büyük olmasını engellediğini belirttiler.

Şiddetli Fırtına Şiddetli Yağış Cep Telefonu 

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