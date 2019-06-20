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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli yağış seli beraberinde getirdi...Küçük çocuğun sel sularına kapıldığı iddiası

Şiddetli yağış seli beraberinde getirdi...Küçük çocuğun sel sularına kapıldığı iddiası

sel görüntüleri

Sel Felaketi Şiddetli Yağış Gesi Felaket 

-detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağışla birlikte sel felaketi yaşandı. Beldenin çoğu bölgesinde ulaşım sağlanamazken küçük bir çocuğun sel sularına kapıldığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Hasankadı beldesinde 2 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağış sonrası adeta sel felaketi yaşandı. Bölgeye bazı noktalardan ulaşım sağlanamazken dereler taştı. Yollar ve tarlalar su ile doldu. Ekipler bölgeye seferber edildi. AFAD ve iş makinelerinin bölgedeki çalışması sürüyor. Öte yandan küçük bir çocuğun sel sularına kapıldığı iddia edildi. Bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor.
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