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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Şiddetli yağış sele neden oldu...Uzungöl'de köprü yıkıldı, araçlar yolda mahsur kaldı

Şiddetli yağış sele neden oldu...Uzungöl'de köprü yıkıldı, araçlar yolda mahsur kaldı

belediyenin çalışması

Mahsur Kaldı Aşırı Yağış 

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( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, dün akşamdan beri etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle bugün aşırı yağış yüzünden Uzungöl’den yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan ve bir çok turistik tesisin bulunduğu Horos Komları mevkiinde geçiş yolu olarak kullanılan köprü aşırı yağış sonucu yıkıldı. Yıkılan köprü nedeniyle bir çok araç mahsur kalırken, köprünün yapım çalışmaları Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait ekipler tarafından yürütülüyor.
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