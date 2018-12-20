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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli yağış sele neden oldu

Şiddetli yağış sele neden oldu

yoldan akan yağmur suları

Sağanak Yağmur Sudan 

-sudan geçmeye çalışan vatandaşlar
-sudan geçmeye çalışan araçlar
-göle dönen tarlalar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur sele neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde öğleden sonra başlayan yoğun sağanak yağmur, beraberinde sel sularını da getirdi. Caddelerin göle döndüğü ilçede adeta hayat durma noktasına geldi. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken bazı ev ve iş yerlerini ise su bastığı belirtildi. Vatandaşların mağdur olmaması için ilçe genelinde yoğun bir çalışma başlatan ekipler, vatandaşları yeni su baskınlarına karşı uyardı. Kırsal bölgelerde ise dereler taşarken araziler sular altında kaldı. Ceylanpınar ilçesinde de Tofan Deresi taştı. Taşkın nedeniyle bazı köylerin yolu kapandı.
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