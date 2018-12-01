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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şiddetli yağış sele neden oldu

Şiddetli yağış sele neden oldu

Yağan yağmur

Mahsur Kaldı Şiddetli Yağış 

-damlardan akan yağmur
-yoldan geçen vatandaşlar
-selin gelme anı
-vatandaşların yaşlıları sırtlarına alıp karşıdan karşıya geçmesi
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. İki gündür bölgede aralıksız devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini arttırarak devam eden yağış gece sabaha kadar devam edince sel meydana geldi. Yüksek rakımlı dağlarda kar etkili olurken alçak kesimlerde etkili olan şiddetli yağmur ilçede bulunan Habur Çayı'nın da taşmasına neden oldu. Çaya yakın evler tedbir amaçlı boşaltıldı. İlçeye bağlı Başaran köyünde meydana gelen sel nedeniyle vatandaşlar evlerine girmekte zaman zaman sorun yaşadı. Beşir Gülseven adındaki vatandaş evine gitmek isteyince yolda mahsur kaldı. Köylülerden Cafer Gökçe isimli vatandaş ise çocukları ve yaşlıları kucağına alıp selin meydana geldiği yerde karşıya geçirdi. Feraşin ve Kahnicemet yaylalarından gelen yağmur suları ise Habur Çayı'nın debisini arttırdı. Tehlikeye neden olan çay kenarında bulunan evler güvenlik nedeniyle boşaltıldı.
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