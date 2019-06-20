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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli yağış nedeniyle kıraathaneyi sel bastı, onlar hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti Haberi

Şiddetli yağış nedeniyle kıraathaneyi sel bastı, onlar hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti Haberi

SULARIN DÜKKANA DOLMASI DETAY

Sosyal Medya Sağanak Yağış Kıraathane Aşırı Yağış Cep Telefonu 

-MÜŞTERİLERİN OKEY OYNAMASI DETAY

( SAKARYA )- O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi SAKARYA

- Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 gündür süren aşırı yağış sonrası sel basan kıraathanede müşteriler, hiçbir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sakarya'da 3 gündür etkisini arttıran sağanak yağış bir çok yerde su baskınlarına, yolların göle dönmesine neden oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış bir çok dükkanında su dolmasına neden oldu. Aşırı yağış sonrası Adapazarı ilçesi Kavaklar Caddesi İpek Sokakta bulunan kıraathanenin tamamı su altında kalırken, müşteriler ise hiç bir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti. Cep telefonu ile bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.
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