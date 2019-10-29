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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı Haberi

Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı Haberi

Lağım suyundan görüntüler

Beyaz Eşya Yağan 

-Vatandaşlardan görüntü
-Evlerden görüntü
-Odalardan görüntü
-Vatandaşların suyu tahliye etmeye çalışması
-Röpler

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, yağan yağmur sonrasında bir çok evi lağım suyu bastı. Gece saatlerinde başlayan yağmur yağışından dolayı merkez Malazgirt Mahallesinde bulunan bir çok ikameti lağım suyu bastı. Sabah uyanan ev sakinleri evlerinin sular altında kalmasıyla karşılaştı. Bir çok kişinin evlerinde bulunan beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evlerini lağım suyu basan vatandaşlar, kovalarla, çek paslarla suyu evden çıkartmaya çalıştı. Evlerine lağım suyu dolan vatandaşlar, mağdur olduklarını bu tür su baskınlarının yaşanmaması için Adıyaman Belediyesi’nden konuyla alakalı acil bir çözüm üretmelerini istediklerini vurguladılar.
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