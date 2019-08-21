Şiddetli yağış nedeniyle caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi

-su basan yollardan detay

-vatandaşlardan detaylar

-sel basan dükkanlardan görüntü



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta aniden bastıran şiddetli yağışla beraber ara mahalleler nehire döndü. Şiddetli akıntıya kapılan araç yokuş boyunca sürüklendi. Kentin en işlek caddesinde trafik durma noktasına geldi esnafların dükkanlarını su bastı. Meteorolojinin Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısının ardından Zonguldak kent merkezi kuvvetli yağışın etkisinde kaldı. Aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan yağışta kentin en işlet caddesi sular altına kalırken araçlar yollarda kaldı. Terakki Mahallesi'nde yollar adeta göle döndü, sular kaldırıma çıktı. Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan araçlar trafiği kilitledi. İş yerleri sular altında kaldı Öte yandan Soğuksu semtinde iş yerleri sular altında kaldı. Çaresiz kalan esnaflar dükkanlarına gelen suları engellemek için adeta zamanla yarıştı. Mazgallar tıkandı. Bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Polis ekipleri ve AFAD ekipleri vatandaşların imdadına yetişti. Ara mahallelerde küçük çapta heyelanlar yaşandı. İtfaiye ekipleri de bölgelere sevk edildi. Polis ekipleri alarma geçti. Gazipaşa, Soğuksu, Tır Parkı mevkii, Terminal mevki, Emniyet Müdürlüğü kavşağı, Kozlu Sahil Yolu sular altında kaldı. Adeta nehire dönen ara sokakta sele kapılan araç yol boyunca sürüklendi. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

