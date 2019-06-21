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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Şiddetli yağış nedeniyle ağaçlar devrildi, yol ulaşıma kapandı

Şiddetli yağış nedeniyle ağaçlar devrildi, yol ulaşıma kapandı

İş makineleriyle yol açma çalışmasından görüntü

İş Makinesi Aşırı Yağış Toprak Kayması 

-Yolun temizlenmesi
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü Hıdran mezrası yolu, aşırı yağışlar nedeni ile ağaçların devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için İl Özel idare ekipleri yol açma çalışması başlattı. Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü Hıdran mezrası yolu, aşırı yağışlar nedeni ile ağaçların devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı. Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Hıdran mezrası yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını belirtti.
Canpolat, "Aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması sonucu ağaçlar yola devrildi. 4 personel, bir iş makinesi ile 6 saat süren çalışmalar sonucu yol tekrardan ulaşıma açılmıştır” dedi.

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