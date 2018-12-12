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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli yağış evi yıktı İzle

Şiddetli yağış evi yıktı İzle

Evden görüntü

Şiddetli Yağış Yaşlı Adam 

-Yıkılan tavandan görüntü
-Tahtalardan görüntü
-Yaşlı adamın oğlu Zeynal Karasu ile röportaj

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış, yalnız başına yaşayan 76 yaşındaki adamın kaldığı evin yıkılmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan Sait Karasu’ya ait toprak evin tavanı birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Yaşanan çökme sonrası paniğe kapılan yaşlı adam yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Çocukları tarafından alınan yaşlı adam çocuklarının evinde kalmaya başlarken çöken ev kullanılamaz hale geldi. Oldukça mağdur olduğunu söyleyen Sait Karasu, “Evim kentsel dönüşüme dahil edildi. Bu yüzden evde tadilat yapamadık. Birkaç gündür etkisini sürdüren yağmur nedeniyle evim aniden çöktü. Yetkililerden yardım bekliyorum, çok zor ve mağdur durumdayım” dedi.
Yaşı adamın oğlu olan Zeynal Karasu ise, olayı anlatarak evin kullanılamaz hale geldiğini, evin çökmesinden dolayı mağdur olduklarını belirtti.

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