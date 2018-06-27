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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli yağış etkili oluyor - İSTANBUL

Şiddetli yağış etkili oluyor - İSTANBUL

- İtfaiyenin aldığı önlemlerden detaylar İstanbul 'da şiddetli yağış etkili oluyor - Yağışın gece yarısına kadar etkili olması bekleniyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da etkili olan şiddetli yağışın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yağış etkili oluyor. Bölgesel olarak dolu yağışı da görülüyor.Zaman zaman kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışın Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nın tamamında gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.Yağmurun özellikle Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerinde etkili olması öngörülüyor. İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasında ise sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sağanak Yağış Su Baskını Dolu Yağışı Osmanpaşa Şiddetli Yağış 

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