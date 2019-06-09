Şiddetli yağış dereleri taşırdı

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( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sulakyurt ilçesinde de şiddetli yağış sonrası dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Kırıkkale il merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. En çok yağışın yaşandığı Sulakyurt ilçesinde ise misket büyüklüğünde dolu yağdı. Tarım arazileri ise zarar gördü. İlçedeki aşırı yağış nedeniyle Kızıl deresi ile Çatak deresi taştı, yolları sel aldı.

