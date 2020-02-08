Şiddetli tipi ve fırtınanın boyutu kameralara yansıdı



- Erzurum’un Horasan ilçesi Kadıcelal Mahallesine bağlı Çayanyurdu mezrasında hayvancılık ile uğraşan köylüler koyun sürüsü ile şiddetli kar yağışı ve tipiye yakalandılar Sibirya’yı aratmayan görüntülerin yaşandığı mezrada hayvan yetiştiricileri zor anlar yaşadı. Mezrada yaşaya vatandaşlar çoğu zaman ilçeye gidemediklerini yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile yollarının sürekli kapandığını dile getirerek mezrada yaşamın zor olduğunu İfade ettiler Mezrada Kameralara yansıyan görüntüler ise tipi ve fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.



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