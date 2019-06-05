Şiddetli sağanak ve dolu yağışı sonrası yollar göle döndü

-Dolu yağışına maruz kalan aracın görüntüsü

-İş yerlerini ve evleri suların basması

-Yolların beyaza bürünmesi

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( KASTAMONU -ÖZEL)- Kastamonu’ya 12 saattir dolu yağıyor- Yumurta büyüklüğünde dolu yağışı bir çok araç ve ekili arazide zarara neden oldu KASTAMONU



- Kastamonu’da yaklaşık 12 saattir dolu yağışı etkili oluyor. Halen İnebolu ve Küre ilçelerinde yer yer sağanak şeklinde yağan dolu yağışı nedeniyle bir çok araç, ev, ekili arazi zarar gördü, iş yerlerini ve evleri de sular bastı. Kastamonu, dolu yağışının etkisi altına girdi. Yaklaşık 12 saattir etkili olan dolu yağışı Kastamonu’da hayatı durma noktasına getirirken, birçok evde, araçta, ekili arazilerde ve iş yerlerinde de zarara neden oldu. İlk olarak dolu yağışı saat 15.00 sıralarında Araç ve İhsangazi ilçelerinde etkili oldu. Ardından dolu yağışı Çatalzeytin, Abana ve Bozkurt ilçelerinde etkili oldu. Özellikle Çatalzeytin ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Bozkurt ilçesinde de bir süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle hem Çatalzeytin hem de Bozkurt ilçelerinde birçok iş yerinde, araçta, evde ve ekili arazide zarar oluştu. İş yerleriyle evleri su basarken belediye ekipleri, suyu tahliye etmek için mücadele ediyor. Buranın ardından dolu yağışı Devrekani-Çatalzeytin karayolu üzerinde bulunan Yaralıgöz Mevkiinde kendisini gösterdi. Yerler şiddetini gösteren dolu yağışına yolda yakalananlar, ağaçların altına girerek saklanmaya çalıştı. Daha sonra dolu yağışı Azdavay ilçesinde görüldü.

Azdavay’ın köylerinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için benzin istasyonları ile kapalı alanları doldururken, bazıları ise halı ile araçlarını korumaya çalıştı. Burada da yağan dolu yağışı bir süre sonra Seydiler ilçesinde de etkili oldu. Seydiler’de yaklaşık bir saat etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar ve tarlalar beyaza büründü. Sağanak yağışla birlikte yağan dolu nedeniyle çok sayıda iş yerini ve evleri su bastı. Ayrıca Seydiler’de ekili arazilerle araçlarda da büyük zararlar oluştu. Dolu yağışının yerini sağanak yağışa bırakması üzerine belediye ekipleri, su altında kalan iş yerlerindeki ve evlerdeki suları tahliye etmek için mücadele ediyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde de dolu yağışı sağanakla birlikte Küre ve İnebolu ilçelerinde etkili oldu. Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte dolu da yağdı. Halen yerler Küre ve İnebolu’da devam eden sağanak yağışla birlikte dolu yağışı da il genelinde büyük paniğe yol açtı. Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, il genelinde sağanak yağışların yer yer ve aralıklarla gün dönümüne yani 21 Haziran tarihine kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji, özellikle ikindi saatlerinden sonra vatandaşların dolu yağışına karşı tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, Kastamonu’da geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen dolu yağışında 20 binden fazla araç hasar görürken, çok sayıda ev ve iş yerinin cepheleri ile camları da zarar görmüştü. Ayrıca ekili arazilerdeki ürünlerde kullanılamaz hale gelmişti.

