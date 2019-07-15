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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şiddetli rüzgarın devirdiği standın altında kalan kadın yaralandı

Şiddetli rüzgarın devirdiği standın altında kalan kadın yaralandı

-Yaralı kadından detaylar

İlk Müdahale Hastane Er Kadın Çekim Kadın Hasta 

-- Kadının üzerine düşen stant
-- Sağlık personellerinin kameramana saldırması
-- Genel görüntü ve detaylar

( ERZURUM )- Sağlık personelleri tedaviyi bırakıp kameramana tepki gösterdi ERZURUM

- Erzurum’da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında kurulan stant rüzgarda savrularak bir kadının üzerine devrildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay bugün 15:30 sıralarında gerçekleşti. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan bir stant rüzgarın esmesiyle havalanarak yoldan geçen Z.K. isimli bir kadının üzerine devrildi. Çevredekilerin fark etmesi üzerine stant vatandaşlar tarafından kadının üzerinden kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çekim yapan gazetecilere çekim yapmamalarını söyleyerek tepki gösterdi. Araya polisin girmesinin ardından görevliler kadını hastaneye kaldırdı. Burnundan yaralanan Z.K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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