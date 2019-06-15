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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı

Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı

pazar alanından görüntü

Yaşlı Kadın Şehit Annesi En Yaşlı Kadın Pazarcı Esnafı Şiddetli Rüzgar 

-yaralanan kadından görüntü
-kadına pazarcıların yardımı
-ambulansa taşınma anları

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde pazar yerinde şiddetli rüzgarda yerinden çıkan demir, alışveriş yapan Nargüzer Atasoy’un (70) kafasına düştü. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, öğle saatlerinde Dilovası’nın Diliskelesi Mahallesi Said Nursi Caddesi'nde kurulan Cumartesi pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda alışveriş yapan şehit annesi Nargüzer Atasoy, fırtınanın şiddetiyle yerinden çıkan demir çubuğun üzerine düşmesi ile yaralandı. Yere düşen yaşlı kadının yardımına pazarcı esnafı ve vatandaşlar koştu. Başında kanama meydana gelen yaşlı kadın, olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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