Şiddetli rüzgar - SAMSUN/ORDU/GİRESUN

- Güvenlik kamerası görüntüsü - Ordu 'da şiddetli rüzgar - Altınordu ilçesinde bir ağacın devrilmesi - Murat Efendioğlu'nun konuşması - Üzerine ağaç dalı düşen anne ve 2 çocuğunun yaralanması - Altınordu, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçeleri ile Giresun merkez ve Piraziz ilçesinde ağaçlar devrildi, bazı binaların pencere camları ile çatıları uçtuSAMSUN/ ORDU /GİRESUN - Samsun, Ordu ve Giresun'un bazı ilçelerinde şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Samsun'da şiddetli rüzgar 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.Alınan bilgiye göre, kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.Bazı yerlerde çatılar uçtu, Canik ilçesinde ağaçtan kopan dal, yolda yürüyen Eda D. ile kreşten aldığı iki çocuğunun üzerine düştü.Çevredeki vatandaşların yardımıyla dalın altından hafif yaralı olarak kurtarılan anne ve çocukları olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı.Kırılan dal belediye ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.Anne ve çocuklarının üzerine dalın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. - Ordu Ordu 'nun Altınordu ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, çatı malzemeleri ise yola savruldu.Karacaömer Mahallesi'nde bulunduğu yerden sökülen ağacın yola devrilmesi sonucu aksayan ulaşım, ağacın temizlenmesi sonucu normale döndü. Aynı mevkide bir evin elektrik hattı da rüzgar sonrası zarar gördü.Evin sahibi Murat Efendioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, devrilen ağacı kestiklerini ve kepçe yardımıyla da yolun açıldığını söyledi.
Herhangi bir zayiat olmadığını ancak bir evin elektrik kablosunun koptuğunu dile getiren Efendioğlu, rüzgarın çok kuvvetli olduğunu ve böylesini görmediğini ifade etti. Yeni Mahalle'de yola savrulan çatı malzemeleri yoldan kaldırıldı.Ünye ilçesinde ise bir binanın pencere camları kırılarak yere düştü, bir apartmanın da çatı katındaki malzemeler yola savruldu.Kaledere Mahallesi Hanboğazı mevkisinde bulunan binanın pencere camları, rüzgarın etkisiyle kırıldı. Yola düşen camlar ise belediye ekiplerince temizlendi.Esnaf Yaşar Yılmaz, şiddetli rüzgarla birlikte cam kırılma sesi duyduklarını ve dışarı çıktıklarını belirtti. Binadan düşen camların, kaldırıma çarparak dağıldığını anlatan Yılmaz, "Allah'tan orada kimse yoktu. Sonra da polise haber vererek bina etrafını yaya ve taşıt geçişine kapattırdık. Yukarıdan sadece cam değil, anten ve çatı izolasyon malzemeleri de uçtu." dedi. İlçenin Burunucu Mahallesi Bağdatlı Sokak'ta Adnan Helvacıoğlu'na ait iki katlı bir binanın çatısında bulunan tuğlalar yola uçtu. Belediye ekipleri, yola düşen malzemeleri kaldırdı.Aynı mahallede bazı elektrik telleri koparken, ekipler olay yerine gelerek elektrik tellerine müdahale etti.Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde de çatı uçması ve ağaç devrilmesi meydana geldiği öğrenildi. - GiresunGiresun Piraziz ilçesinde ise şiddetli rüzgar bir evin çatısını uçurdu. Çatıdan uçan ağaç ve çinko parçaları etrafa savruldu.İl merkezinde ise Aksu Mahallesi'ndeki Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi karşısında yer alan bir bahçedeki ağaç da rüzgarın etkisiyle devrilerek elektrik tellerine takıldı.Ağaç elektrik tellerinden Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çoruh AKSA Elektrik ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı.